الدفاع المدني اللبناني: 3 قتلى جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريح جراء قصف إسرائيلي على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي ليلا استشهد بنتيجتها ثلاثة من أبناء المدينة وجرح آخر".

وأشارت الوكالة إلى أن "الطائرات الحربية المعادية، أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته، فهرعت الى المكان فرق الإسعاف من الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة، بالإضافة إلى جريح".

وحسب الوكالة، "كان أحد القتلى حضر إلى لبنان منذ أيام من أستراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته ومغادرة لبنان والاستقرار في أستراليا".