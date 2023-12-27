ارتفاع عدد الآليات الإسرائيلية العسكرية التي استهدفتها كتائب القسام إلى 18

ارتفع عدد الآليات الإسرائيلية العسكرية، التي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، استهدافها بمختلف محاور المواجهة في غزة، اليوم الأربعاء، إلى 18 آلية.

فمنذ قليل، أعلنت القسام، في بيان لها، استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» في محور أبو شباك غرب منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، مؤكدة إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وقالت إن عناصرها استهدفوا الأربعاء، دبابة وناقلة جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

وفي وقت سابق، أفادت «القسام» عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، باستهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، معلنة تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في نفس المنطقة.

وأوضحت أن عناصرها استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ «سام 18» في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.