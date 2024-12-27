المصري يحتج رسميا على قرارات البنا أمام الأهلي

بورسعيد _ إيهاب ابو المعاطى

أكد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل ابو على أن الأخطاء التحكيمية المتعمدة - من وجهة نظره - التى لم تحتسب لصالح فريقه قضت على أية محاولات لمنافسة الأندية على البطولات .

وأعلنت إدارة المصرى عن احتجاجها الشديد ضد القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادى والتى جمعته بفريق النادى الأهلي .

وأشار مجلس الإدارة أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمود البنا ومعه حكام تقنية الفار بقيادة عبد العزيز السيد أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك فيه تغيير نتيجة المباراة بالتغاضى المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصرى الذى أبدى اعتراضه مرارا ًا وتكرارا ُا على هذا الحكم الذى يبدو أنه متربص بشكل أو بأخر بالنادى المصري لسبب لا يعرفه سواه .

وتساءل مجلس المصرى هل إذا كان الخطأ المرتكب من حارس مرمى الأهلى تجاه مهاجم المصرى قد وقع من حارس المصري تجاه مهاجم الأهلي هل سيكون هذا القرار هو استمرار اللعب أم سيتدخل وقتها حكم المباراة بصافرته الفورية باحتساب الخطأ ويتدخل حكم الفار بمراجعة اللعبة التي أجمع على صحتها كافة خبراء التحكيم من المنصفين بعيدًا عمن تحركهم أهوائهم وانتمائاتهم ومصالحهم الشخصية البحتة .

وأشار مجلس المصرى أن تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي تمامًا على أية محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أى من البطولات المحلية التى يبدو أنها ووفقِأ للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم وحساباتهم الخاصة بعيدا عن مصلحة سائر الأندية.

وإن مجلس إدارة النادى المصرى ومن خلال هذا البيان يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة كرة القدم المصرية فأي سعى لتطوير الكرة المصرية سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة والتى صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر الأمر الذى يقضى على أى مبدأ لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة التوترات الجماهيرية .

واختتم البيان باحتفاظ مجلس الإدارة بحقه فى اتخاذ كافة القرارات التى تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات .