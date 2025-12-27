 الاتحاد السعودي يجدد الثقة في هيرفي رينارد حتى مونديال 2026 - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

الاتحاد السعودي يجدد الثقة في هيرفي رينارد حتى مونديال 2026

الشروق
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:45 م

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، الإبقاء على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وأوضح الاتحاد، عبر بيان رسمي نشره على حسابه، أن رينارد سيواصل قيادة الأخضر حتى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ويأتي قرار الاستمرار مع رينارد في ظل ثقة الاتحاد بقدرات المدرب الفرنسي وخبرته الكبيرة على مستوى المنتخبات، إضافة إلى ما قدمه مع الأخضر في الفترة الماضية، حيث يسعى الجهاز الفني لمواصلة العمل وبناء فريق قادر على المنافسة في التصفيات والاستحقاقات الدولية المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك