قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، إن اللغة العربية التي طالما رموها بالعقم، ببلاغة شاعر النيل حافظ إبراهيم، والتي تعرضت لنوع من الحيف لأسباب تاريخية واجتماعية وإيديولوجية، مقابل تمجيد لغات شكسبير وموليير وسيرفانتس، تواجه اليوم تحديات جديدة ذات صلة بالعمق الثقافي، الهوية، وتجويد التنافسية في الخريطة اللغوية العالمية في ظل تحولات الزمن الرقمي.

وأكد خطابي، خلال احتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للغة العربية، على ضرورة الإقدام على وضع خطط وسياسات ناجعة لتقويم المناهج التربوية والتأهيل اللغوي، وتشجيع صناعة محتوى مبتكر وملائم، خاصة في ظل انتشار العاميات والمفردات اللاتينية والهجينة، لا سيما مع خضوع هذا المحتوى للترجمة الآلية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على نقاوة البنية اللغوية، والأدهى من ذلك على نمطية التفكير، خاصة لدى الشباب باعتبارهم الشريحة الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال خطابي إن المحتوى العربي، الذي يشكل بحسب تقديرات منظمة "اليونسكو" في 2025 نسبة تقارب 3% من إجمالي المحتوى على شبكة الإنترنت، يستلزم استغلال الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على مستوى التطوير والخدمات التقنية، لا سيما مع التحسن النسبي للتعليم الإلكتروني والتحول الرقمي الحاصل في مجموعة من الدول العربية.

وأضاف أن اللغة، أي لغة، تُعد مكونًا أساسيًا للهوية وأداة لا غنى عنها للسيادة الوطنية. ومن ثم، لا محيد عن جهد جماعي لجعل اللغة العربية منتجة للمعرفة، ومتفاعلة مع التطور التكنولوجي، ومنسجمة مع روح العصر، بعيدًا عن الأساليب التقليدية والانكفاء اللغوي.

كما أوضح أن لغة الضاد، هذه اللغة العريقة والثرية، التي ترمز لإرث روحي وفكري وإبداعي ترك إسهامات ملهمة في بناء الحضارة الإنسانية، تظل من دعائم نجاح أي مشروع نهضوي وتنموي حقيقي. كما أنها تُعد من القواسم المشتركة الراسخة بين البلدان العربية، في الوقت الذي يسمح فيه لأعضاء الاتحاد الأوروبي استخدام 24 لغة رسمية، فضلاً عن وجود 200 لغة غير رسمية.

وأختتم قائلاً: إن الثابت أن مستقبل اللغة العربية يبقى، أولًا وأخيرًا، بأيدي الناطقين بها، بالاعتماد على قدراتهم الخلاقة في الانفتاح على اللغات الحية والثقافات العالمية، واحترام التعددية اللغوية والثقافات الوطنية بروافدها المختلفة في العالم العربي.