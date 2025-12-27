أمير قطر يؤكد الدعم الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعم بلاده الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الصومالي عن خالص الشكر والتقدير لأمير قطر على دوره، ودعمه لاتخاذ موقف دولي لرفض القرار الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى أرض الصومال.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الصومالية.



وأعلنت دولة الاحتلال، أمس الجمعة، اعترافها بـ«أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة»، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المُعلنة من جانب واحد، والتي انفصلت عن الصومال.

من جانبها، أكدت جمهورية مصر العربية الرفض التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تجدد مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى «أرض الصومال»، باعتباره انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما تجدد مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وتؤكد مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.