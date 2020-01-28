مقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز

هديل هلال

أفادت فضائية «العربية» بمقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز في اليمن، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.