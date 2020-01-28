 مقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يناير 2020 2:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

مقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:55 ص

هديل هلال

أفادت فضائية «العربية» بمقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز في اليمن، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك