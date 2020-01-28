مقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز

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هديل هلال
أفادت فضائية «العربية» بمقتل طفلة وإصابة أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي وسط تعز في اليمن، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.