نتنياهو لـ«كوشنر»: الدولة اليهودية ممنونة لك وللرئيس ترامب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن شكره وتقديره لدور جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، في تصميم وإعلان خطة السلام للشرق الأوسط، التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكشف عنها اليوم.



وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب كلمة ترامب التي أعلن فيها عن خطته، مساء الثلاثاء، موجهًا خطابه لكوشنر: "دون حكمتك ومثابرتك وتصميمك ما كان لهذه الخطة أن ترى النور".



وتابع حديثه لكوشنر: "أعرف ما الذي يعنيه مستقبل اليهود بالنسبة لك ولعائلتك، واليوم أنت أمّنت هذا المستقبل، الدولة اليهودية ممنونة لك وللرئيس ترامب، وهذا الامتنان كبير للغاية".



وأكد نتنياهو، أنه مستعد لاغتنام هذه اللحظة وتغيير التاريخ، متوقعًَا أن تواجه خطة السلام التي أعلنها ترامب، عراقيل، لكنه مصمم على مواصلة هذا الطريق، معقبًا: "صفقة القرن هي فرصة القرن، وإسرائيل لن تفوت هذه الفرصة".