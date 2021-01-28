مانشستر يونايتد يسقط أمام شيفيلد ويهدر فرصو استعداة صدارة الدوري الإنجليزي

أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة 1 / 2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد (المتعثر) الأربعاء في المرحلة العشرين للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت الأربعاء عن تعادل تشيلسي مع ضيفه وولفرهامبتون بدون أهداف، وبرايتون مع ضيفه فولهام بالنتيجة ذاتها، وإيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي 1 / 1، بينما تغلب بيرنلي 3 / 2 على ضيفه أستون فيلا.



وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 40 نقطة ليظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



في المقابل، اقتنص شيفيلد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط، لكنه بقي قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه الفريق في البطولة خلال الموسم الحالي.



وافتتح شيفيلد التسجيل عن طريق كين بريان في الدقيقة 23، لكن هاري ماجواير منح التعادل ليونايتد في الدقيقة 64.



وبينما حاول يونايتد تسجيل الهدف الثاني، فاجأ شيفيلد الجميع بإحرازه هدف الفوز الثمين عن طريق لاعبه البديل أوليفر بوركي في الدقيقة 74.



وواصل تشيلسي الابتعاد عن صراع المنافسة على الصدارة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وولفرهامبتون.



وبات تشيلسي، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما رفع وولفرهامبتون، الذي حصد النقطة الثالثة من مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.



كانت هذه هي المباراة الأولى لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد إقالته مدربه الشاب فرانك لامبارد، ليتولى الألماني توماس توخيل المسؤولية خلفا له.



وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.



من جانبه، حافظ بيرنلي على صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه أستون فيلا.



ارتفع رصيد بيرنلي، الذي تلقى قوة دفع كبيرة قبل اللقاء عقب فوزه في المرحلة الماضية على ليفربول حامل اللقب، إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.



في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 29 نقطة في المركز العاشر، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.



بادر أستون فيلا بالتسجيل عبر أولي واتكينز في الدقيقة 14، لكن بن ميي أحرز هدف التعادل لمصلحة بيرنلي في الدقيقة 52، غير أن أستون فيلا سرعان ما تقدم مرة أخرى عبر جاك جراليش في الدقيقة 68.



انتفض بيرنلي في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز دوايت ماكنيل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 76، بينما تكفل كريس وود بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.



وفرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء برايتون مع ضيفه فولهام.



ارتفع رصيد برايتون إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق خمس نقاط أمام فولهام، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).