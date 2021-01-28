الوفيات الناتجة عن تجدد ظهور كورونا في جنوب أفريقيا يُحتمل وصولها للذروة

أفاد تقرير نشره مجلس الأبحاث الطبية الجنوب أفريقي اليوم الخميس، بشأن كثرة أعداد الوفيات ،بأن عدد الأشخاص الذين يتوفون جراء كوفيد-19 خلال تجدد ظهور المرض قد يكون وصل للذروة.

وقال المجلس في بيان إن عدد الوفيات الهائل، وهو قياس لمعدل الوفيات إضافة إلى الوفيات المتوقعة في الظروف العادية من الأسباب الطبيعية، تراجع إلى 13 ألفا و374 في الأسبوع الذي انتهى في 23 يناير من 15 ألفًا و486 الأسبوع السابق عليه.

وأضاف المجلس أنه جرى تسجيل 125 ألفا و744 وفاة منذ الثالث من مايو في جنوب أفريقيا.

وهذا يقارن بحصيلة وفيات رسمية بلغت 42 ألفا و550 في أغلب أفريقيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت ديبي برادشو وهي عالمة متخصصة في مجلس الأبحاث الطبية الجنوب أفريقي والمؤلفة المساعدة للتقرير، في بيان: "من المحتمل أن الأمر سوف يستغرق بعض السنوات قبل أن يكون لدينا المعلومات بشأن السبب الطبي للوفاة، وبالتالي لا يمكننا التمييز بين الوفيات المرتبطة مباشرة بكوفيد-19 وتلك التي قد تكون ناتجة عن كون النظام الصحي مضغوطا بشدة".