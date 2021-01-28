تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيح والدقهلية والسلوم ومطروح والإسكندرية، وخفيفة على مناطق من دمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

بورسعيد 11 18

الإسكندرية 10 16

شرم الشيخ 14 22

أسوان 08 23

كاترين 04 15

الإسماعيلية 09 17