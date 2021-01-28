وكيل صحة الدقهلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور سعد مكي أن حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كافة دول العالم، حيث تم إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان لكافة الأطقم الطبية اختياريا حسب رغبة المتلقي.

جاء ذلك خلال تلقي الدكتور مكي، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالدقهلية، وحيث شهد تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح، موضحا أن المحافظة بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى، ثم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ثم المواطنين.

ودعا وكيل وزارة الصحة جميع الأطقم الطبية في مستشفيات الدقهلية إلى سرعة التسجيل في المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، حيث سيتم توفيرها تباعا بمستشفيات الصدر والحميات ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل حوالي 200 فرد من الأطقم الطبية في مستشفى "تمى الأمديد" على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.