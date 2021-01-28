وزيرة الصحة: المستشفى المصري ببيروت عالج أكثر من 100 ألف حالة بالمجان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المستشفى الميداني المصري ببيروت التابع للقوات المسلحة المصرية صرح متكامل يقدم خدمة مجانية للمواطنين، مشيرة إلى أنه عالج أكثر من 100 ألف حالة بالمجان.

وأضافت زايد، خلال تصريحات لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن المستشفى يضم عيادات متخصصة لعلاج المترددين عليها سواء لبنانيين أو غير لبنانيين، معربة عن فخرها بهذا الصرح الطبي الذي يقدم الخدمة بكل إنسانية.

وأوضحت أن المستشفى يضم أقسامًا لعلاج حالات الطوارئ والحالات البسيطة والمتوسطة وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن متابعة أمراض النساء والتوليد والأطفال والرمد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على رأس وفد من الوزارة برفقة ٣١ طنا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى ٧ أطنان و٦٨٤ كيلوجراما من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في دولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.