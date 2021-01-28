هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 974 ألفا و972 والوفيات 13 ألفا و841

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 974 ألفا و972 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنب.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و841 حالة. ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و649 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.