شهدت حلقة أمس من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- أنت مين؟" الذي يذاع على ""MBC مصر، مشاركة الفنانة سمية الخشاب متخفية في شخصية "شهرزاد"، أمام لجنة المحققين المؤلفة من الفنانين الأربعة سيرين عبدالنور، ومهند الحمدي، وحسن الرداد وقصي خولي، علمًا بأن خولي لم يتمكن من التواجد في الحلقة لارتباطه بتصوير عمل درامي منعه من الحضور.

وفي نهاية الحلقة، كشفت سمية الخشاب عن هويتها، هي التي كانت متخفية بثوب شهرزاد، إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين.

وقد تمكن مهند الحمدي من معرفة هوية شهرزاد قبل رفعها القناع والكشف عن شخصيتها.

وقد علقت الخشاب بالقول إن البرنامج رائع ويتم تقديمه على أعلى مستوى، بفكرة جديدة ومختلفة عن السائد.

وشرحت بعدها عن بعض التفاصيل التي ذكرتها في ملفات الأدلة طيلة الحلقات السابقة.

في البداية، رحبت أنابيلا هلال بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذين ظهروا تباعًا على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية.

وسبق ظهور كل منهم ملف الأدلة المعتاد الذي يكشف عن بعض مفاصل الشخصيات وحياتها، مضيئًا على تجاربها المهنية والإبداعية، وإن كانت بعض المعلومات الواردة فيها مضلّلة.

وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة، وبعدما أصاب مهند الحمدي في توقعه هوية شهرزاد، تصر سيرين عبد النور ومعها قصي خولي في كل حلقة أن الطاووس هي الفنانة ديمة قندلفت، فهل يصيبان في توقعهما؟ وماذا عن هوية كوبرا، وشيتا والذئب. هذا ما تجيب عنه الحلقتين الأخيرتين من البرنامج، حيث يطل في الأسبوع المقبل 4 مشاهير فقط، لأداء استعراضاتهم ما قبل الأخيرة.