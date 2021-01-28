الضبطية القضائية تشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شنت حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني الوحدات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة مرت وفحصت نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتمكنت من ضبط عدد كبير من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد المهندس عادل النجار استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.