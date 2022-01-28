كيونت تطرح 3 منتجات من بل آند بل للعناية الشخصية على منصتها الإلكترونية

مالو كالوزا: نلتزم بتوفير منتجات عالية الجودة.. وندعم التصنيع المحلى

طرحت المنصة الإلكترونية لشركة كيونت، الرائدة فى مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، ثلاثة منتجات من منتجات العناية بالبشرة والشعر الخاصة بشركة بل آند بل المتخصصة فى تصنيع منتجات العناية الشخصية، وتشمل مجموعة المنتجات المطروحة حمام كريم بل آند بل، وبل آند بل كريم ترطيب لبشرة الوجه، وبل آند بل كريم لتفتيح بشرة الوجه، لتمثل هذه المجموعة بداية مشوار الجمال والعناية للمرأة.

تتميز منتجات بل آند بل المتخصصة فى الاعتناء بجمال المرأة وصحتها، باعتمادها على أحدث الأبحاث العلمية، والخبرات المصرية الرائدة فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى تصنيعها فى مصنع بل آند بل بالإسكندرية الذى يضم أحدث التقنيات العالمية فى صناعة مستحضرات التجميل.

يأتى طرح هذه المنتجات ضمن مبادرة تشجيع المنتج المصرى وبرنامج تجارة التجزئة الذى يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية للدخول فى شراكة مع كيونت التى تدعمهم بتوفر منصتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال موزعيها المنتشرين بجميع أنحاء العالم.

قالت مالو كالوزا، الرئيسة التنفيذية بشركة كيونت: إن استراتيجية شركة كيونت ترتكز على توفير أحدث المنتجات الموثوقة ذات الجودة العالية لعملائها فى عدة مجالات تشمل العناية الشخصية والجمال، والصحة والعافية، المنزل والمعيشة، الساعات والمجوهرات، وغير ذلك من المنتجات التى تساعد العملاء على الاستمتاع بجودة الحياة.

وأكدت أن كيونت تمتلك محفظة منتجات متنوعة تتضمن منتجات استهلاكية وكمالية عالية الجودة لتناسب احتياجات جميع العملاء، كما تتعاون مع مصانع دولية رائدة وكذلك شركات محلية تدعم الاقتصادات الوطنية والتصنيع المحلى، مشيرة إلى أن منتجات بل آند بل تتميز بجودة عالية وتستهدف تحويل حياة العملاء إلى الأفضل وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وتضم المجموعة من هذه المنتجات حمام كريم بل آند بل الذى يوفر العناية المثالية للشعر نظرا لاحتوائه على العديد من المكونات الطبيعية والبروتينات كالصبار والثوم، والروزمارى، والبايوتين، وزيت الجوجوبا، حيث يحافظ مستخلص الصبار على حيوية الشعر ونعومته وقوته، كما أنه يمنع التقصف ويعطى اللمعان، بينما تعزز خلاصة الروزمارى الصبغة الطبيعية للشعر، ويساعد البيوتين ومستخلص الثوم على نمو الشعر وتقليل تساقطه، فيما يغذى زيت الجوجوبا الشعر ويحافظ على صحة فروة الرأس.