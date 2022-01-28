بايدن يؤكد مجددا دعم واشنطن لكييف في اتصال مع زيلينسكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا دعم الولايات المتحدة لكييف وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط مخاوف بشأن زيادة تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في قراءة لنص الاتصال أصدرها البيت الأبيض أن" الرئيس بايدن أعاد التأكيد على استعداد الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها للرد بشكل حاسم إذا ما قامت روسيا باجتياح أوكرانيا بشكل أكبر".

كما شدد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفقا للبيت الأبيض.

وذكر البيان أن بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن "تبحث أيضا تقديم دعم إضافي للاقتصاد الكلي لمساعدة الاقتصاد الأوكراني وسط الضغط الناتج عن عن التعزيزات العسكرية الروسية".

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر إن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة "الجهود الدبلوماسية الأخيرة بشأن خفض التصعيد واتفقا على القيام بإجراءات مشتركة في المستقبل".

كما أكد زيلينسكي أنه "تم أيضا مناقشة إمكانية تقديم دعم مالي إلى أوكرانيا".