تقارير: مكافآت مالية للاعبي المغرب لتخطي عقبة المنتخب في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصد مسؤولو اتحاد الكرة المغربي مكافأة مالية كبرى للاعبي المنتخب حال الفوز على نظيره المصري في المباراة التي ستقام بينهما في أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره المغربي يوم الأحد المقبل، ضمن حسابات الدور الربع النهاي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وكشف موقع "LE360" المغربي، أن اتحاد الكرة وضع مكافأة مالية قدرها 50 مليون سنيتم أي ما يقارب 53 ألف دولار لكل لاعب فى حالة تخطي مصر والصعود للدور نصف النهائي.

وأشار الموقع إلى أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القاري وقد تصل إلى 100 مليون سنتيم وهو ما يقارب 106 ألف دولار.

منتخب مصر تأهل للدور الربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في الدور الثمن النهائي، فيما تخطى المغرب نظيره مالاوي.