يخوض الفنان أحمد حاتم، السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "فاتن أمل حربى"، مع الفنانة نيللى كريم، ويستعد لتصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ويجسد خلال أحداث العمل دور موظف في دار الإفتاء، ويتعرف على نيللى كريم التي تتعرض لأزمة ويقف بجانبها ويدعمها.

مسلسل "فاتن أمل حربى"، تدور أحداثه في إطار إجتماعى وينافش أحد قضايا المرأة، ومن بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وآخرين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

كما عرض مؤخراً مسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم عبر قناة cbc، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندى عادل، محمد الصاوى، وآخرين، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز،