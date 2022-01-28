أعلنت النقابة العامة للأطباء، إقامة فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر يناير، والذي يستضيف فيه الصالون الكاتب الدكتور محمد أبوالغار، وذلك غدا السبت، الموافق 29 يناير الجاري، الساعة 7 مساءا، بمقر دار الحكمة.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الصالون يناقش كتاب «يهود مصر في القرن العشرين»، لضيف الصالون، والذي صدر عام 2021، عن دار الشروق للنشر، والذي كان فيه «ابو الغار» حريصا على نقد الأفكار والمسلمات التي أحاطت باليهود المصريين، وأعاقت تقديم تاريخ اجتماعي منصف وحقيقي لمصر يشير إلى التنوع والتعدد.

وأضاف الإعلان: «واعتمد «أبوالغار» خلال تأليفه على دراسات معمقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حية مع شخصيات يهودية مصرية بارزة تقيم في مصر وخارجها، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التي تغطي فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهي لليهود المصريين المسجل والموثق في مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961».

وأعلنت النقابة إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي» والذي سيستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين في كافة المجالات، في أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

وأوضح الدكتور علاء عمر، المسؤول عن الصالون، انه يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل على تقديم محتوي متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون

ودعت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة، ومقرر اللجنة الاجتماعية، الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبه أدبية، أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي، والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.