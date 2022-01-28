روسيا يستعرض أول نموذج لطائرة بدون طيار مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، استعرض أول نموذج لطائرة بدون طيار من طراز "أوريون" مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية .

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - "إن الوزير شويجو تفقد مصنعا وطنيا روسيا في مدينة دوبنا بريف العاصمة موسكو، متخصصا في إنتاج طائرات بدون طيار كبيرة الحجم، وتعرف على منتجات هذه المؤسسة ".

وأوضح البيان أن ممثلي شركة "كرونشتاد"لصناعة الطائرات بدون طيار،عرضوا على وزير الدفاع النموذج الأول لطائرة بدون طيار من نوع "أوريون" الاستطلاعية ــ الضاربة، المزودة بهوائي اتصالات عبر الأقمار الصناعية .

وأشارت الدفاع الروسية - في بيانها إلى أن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية - ، تسمح بزيادة نطاق عمل الدرون بشكل كبير، بحيث يصبح من الممكن تشغيله، من خارج منطقة الرؤية اللاسلكية المباشرة لمركز التحكم الأرضي .

ونوه البيان بأنه خلال زيارة شويجو للمصنع،عرضت الشركة على الوزير بعض مشاريعها الواعدة، من بينها المنظومة الجوية غير المأهولة "سيريوس" والدرون الراداري "Helios-RLD"، والطائرة بدون طيار فائقة السرعة "جروم".