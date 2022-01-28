فرنسا ترفض خط كهربائي مع بريطانيا بسبب الغموض بشأن بريكست

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رفض جهاز تنظيم أسواق الكهرباء والغاز في فرنسا "سي آر إي" طلبا لإقامة خط الربط الكهربائي البيني "جريندلينك" بين بريطانيا وفرنسا، لتزايد الغموض منذ انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي والمعروف باتفاق "بريكست".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، يتم تطوير المشروع بطاقة 4ر1 جيجاوات من جانب شركة خاصة، هي "جريندلينك انتركونيكتور" وكان من المفترض أن يدخل حيز التشغيل اعتبارا من عام 2025.

وينتظر خط الربط موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية وهي جهاز "سي آر إي" الفرنسي وهيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم".

وأظهرت دراسات أن بريكست يمكن أن يؤثر بشدة على فوائد مشاريع الربط الكهربائي.

وقالت إن الإجراءات في اتفاق بريكست لمحاولة ربط المملكة المتحدة بأسواق أخرى تشمل الكثير من عدم اليقين.

كانت بريطانيا رفضت الأسبوع الماضي مد كابل كهربائي بطاقة ألفي ميجاوات إلى فرنسا اقترحته شركة أكويند البريطانية للطاقة.