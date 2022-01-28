الزمالك يهزم الطيران في كأس مصر لسيدات الطائرة

فاز الفريق الأول للسيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك، علي نظيره الطيران بنتيجة 3-٠ في إطار اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، بصالة إتحاد الشرطة بالدراسة، ضمن منافسات دور ال16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

25/10

25/12

25/19

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة نظيره الشمس بالجولة المقبلة من الدور ذاته، ولكن لم يحدد الموعد والمكان حتي الآن.

من جانبه، منح هشام حجاج المدير الفني لاعبات الفريق راحة سلبية غداً السبت، علي أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الاحد المقبل، استعدادا لخوض المباريات المقبلة .