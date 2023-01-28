 أبو المكارم: صادرات الأسمدة المصرية حلت مكان الروسية بالدول الأوروبية خلال 2022 - بوابة الشروق
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أبو المكارم: صادرات الأسمدة المصرية حلت مكان الروسية بالدول الأوروبية خلال 2022

أرشيفية
أرشيفية
سارة حمزة
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 1:54 م

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات الأسمدة المصرية ارتفعت بنسبة 187% خلال العام الماضي 2022، ذاكرا أن صادرات الأسمدة المصرية جاءت بديلا للأسمدة الروسية في الدول الأوربية.

وأضاف أبو المكارم خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عقد اليوم، أن إجمالي الصادرات المصرية بلغت 36 مليار دولار خلال العام الماضي ومصر من الدول القليلة التى حققت نموا في حجم الصادرات مقارنة بالدول الأخرى التى تأثرت نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب أبو المكارم، بأن مدة رد الأعباء التصديرية لا تزيد على 3 أشهر، مشيرا إلى سداد 42 مليار جنيه أعباء تصديرية للشركات خلال العامين الماضيين.


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