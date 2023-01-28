سفير تل أبيب بألمانيا: إسرائيل تساعد أوكرانيا من وراء الكواليس

قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، إن بلاده تدعم أوكرانيا، خلال حربها مع روسيا، أكثر مما هو معروف للرأي العام.



وقال الدبلوماسي، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إن إسرائيل تساعد، لكن من وراء الكواليس وأكثر بكثير مما هو معروف.



وطالب بروسور، بتفهم التحفظ الإسرائيلي حيال الأمر، قائلا: "لدينا الروس في سوريا، كما تعلم، يقوم جيش إسرائيل بانتظام بمنع شحنات أسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان، من بينها طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية تستخدمها روسيا في أوكرانيا".



كما ذكر السفير، أن هناك جالية يهودية كبيرة في روسيا، وقال: "هذان هما السببان الرئيسيان لابتعادنا عن الأنظار".



ورغم أن إسرائيل أدانت بوضوح الحرب الروسية الأوكرانية في عدة مناسبات، لم يتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، لكييف بمواصلة المساعدات الإنسانية إلا مؤخرا.



وبوجه عام ظلت إسرائيل متحفظة إلى حد ما في التعامل مع الوضع ورفضت بشدة حتى الآن تسليم أسلحة لأوكرانيا، ولروسيا تأثير كبير على الأوضاع في سوريا.



وتسعى إسرائيل إلى الحيلولة دون توسيع إيران، والمتحالفين معها، مثل حزب الله، نفوذها العسكري في الدولة المجاورة.