شرطة الاحتلال تعتقل 42 فلسطينيا بعد هجوم القدس

أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، ومن بين المعتقلين أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.



وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية.



من جهته، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، رفع حال التأهب والاستنفار في البلاد إلى أعلى مستوى في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس".



ومساء الجمعة، أعلنت سلطات الاحتلال أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس المحتلة وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.



وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.



يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.