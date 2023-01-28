التحفظ على 5 أطنان ملح طعام و40 برميل خرشوف مخلل بكفرالدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية كفرالدوار .



وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص وتم ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.



كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص وتم ضبط 40 برميل خرشوف مخلل زنة الواحد 70 كيلو وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.



كانت الحملة برئاسة منتصر النحاس وبرفقة الحسيني السيد ومحمد الشامي مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.



وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.