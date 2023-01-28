26 لاعبا بقائمة المصري لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني، عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام فريق فاركو، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المصري لمواجهة فاركو، 26 لاعبا من بينهم الوافد الجديد حسام جريشة .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد ، عصام ثروت ، محمد شحاتة

الدفاع : عمرو موسى، كريم العراقي، أسامة الجزار، إسلام المزين ، محمد دبش ، إسلام أبو سليمة، حسين السيد، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، لؤي فهمي .

خط الوسط : حسن علي ، ايزي ايميكا، محمد جريندو، إسلام عطية، أحمد شداد، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ، شريف دابو، رجب عمران، حسام جريشة.

الهجوم: مروان حمدي، فرانك ايتوجا .