إعلام إسرائيلي: منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان طفل يبلغ 13 عاما

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، طفل يبلغ 13 عاما، وهو مصاب جراء اشتباك قوات الاحتلال معه.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة مستوطنين اثنين إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وذكرت الشرطة، في بيان "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، إصابة 2 على الفور"، لافتة إلى إطلاق النار على المنفذ وقتله.

فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن "المصابين في عملية إطلاق النار قبل قليل بحالة خطيرة".