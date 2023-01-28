تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة جيرونا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة جيرونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 44 نقطة، متفوقا بـ3 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

" تير شتيجن، بيليرين، أراوخو، بوسكيتس، ديمبلي، بيدري، أنسو فاتي، إيناكي بينا، كريستينسن، ماركوس ألونسو، ألبا، كيسي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، رافينيا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، جافي، أسترالاجا، بابلو توريه، ألاركون".