قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قلب بلاده مثقل بمقتل ثلاثة جنود في الهجوم على قوات أمريكية شمال شرقي الأردن.



وأضاف في بيان: «سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها».



وأشار إلى أن بلاده تعمل حاليًّا على جمع المعلومات عن هذا الهجوم، وأنها تعلم أنه تم تنفيذه من قبل ما وصفها بـ«جماعات متطرفة مدعومة من إيران».



وشدد بايدن، على أن بلاده ستحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات من وصفهم بـ« الضحايا»، وفي مكافحة ما سمّاه «الإرهاب».



وتابع بايدن: «لا يساور أحد الشك في أننا سنحاسب جميع المسئولين عن هذا الحادث».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بايدن، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم على قوات بلاده شمال شرق الأردن.



ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.



ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حتى كتابة هذه السطور.



وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.