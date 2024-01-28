«سليم حسن عاشق الآثار» ضمن ورش قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الأحد، عددا من الورش الفنية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وأقيمت ورشة بعنوان "سليم حسن.. عاشق الآثار" وقدمت خلالها المدربتان شيرين عبدالمولي، وهدى يحيى، شروحا حول مولد عالم الآثار الشهير سليم حسن -شخصية المعرض- ونشأته، ونشاطه العلمي المبكر، وبعثته إلى الخارج، وعودته إلى مصر وجهوده العملية في حقل الآثار المصرية القديمة واكتشافاته الأثرية المهمة، وتفرغه للتأليف وإنجازه عمله العظيم موسوعة مصر القديمة، وخلال الورشة تم عمل مجسمات عن نماذج وأشكال مختلفة من الحضارة المصرية القديمة مثل الأهرام، والمصاطب، باستخدام الورق الفوم جليتر، والفوم المضغوط.

ونفذت كل من المدربتين رانيا شلتوت، ومنى عبد الوهاب ورشة حلي وإكسسوار وتم عمل عدد من الأساور من الخرز الملون الأبيض، والأسود، كما نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة رسم بعنوان "القراءة الجميلة" باستخدام ألوان الباستيل، وتحدثت مع الأطفال عن فوائد القراءة وأهميتها للتعرف علي ثقافات مختلفة، بجانب ورشة رسم على الوجه قدمتها نجوى إبراهيم.

وفي جانب آخر، قدمت د. إيمان نوار ورشة عمل تابلوه ورورد باستخدام ورق الكانسون والناصيبيان والمسدس الشمع.

وفي مجال الحكي الشعبي، قدمت الباحثة سعاد شريف ورشة للأطفال عن قصص وحكايات من التراث مثل حجا والحمار، قطر الندى، كما قدمت ورشة ألعاب شعبية عن ألعاب شد الحبل، والكراسي الموسيقية.

الورش تقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، والإدراة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة د. الشيماء الصعيدي.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.