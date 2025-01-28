وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يحيل بعض مسئولي مراكز شباب المحافظة للتحقيق

أجرى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، جولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، لمراكز الشباب بقطاعي السنطة وطنطا ثان، ويأتي ذلك في إطار جولاته المفاجئة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة؛ للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب، وبحث سبل حلها، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشملت متابعة وكيل الوزارة، لمركز "الرجدية وحصة شبشير" التابعين لإدارة شباب طنطا ثان، وذلك للتأكيد على انضباط مواعيد العمل، والتأكد من تنفيذ كل التعليمات وخاصة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية.

كما تم التأكد من عوامل الأمن والأمان، وأمر وكيل الوزارة بتحويل العاملين بمركز شباب الرجدية إلى التحقيق، وذلك لوجود عدد من المخالفات.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة الانضباط داخل المركز، كما تفقد مركز شباب حصة شبشير، مشيدًا بالانضباط داخل المركز، مشدداً على ضرورة تلافي بعض السلبيات.

وشملت الجولة التفقدية المفاجئة مراكز شباب "ميت يزيد، والقرشية بقطاع السنطة"، فيما شطب وكيل الوزارة، على العاملين بمركز شباب ميت يزيد لعدم وجودهم، موجهًا بضرورة إدراج الملعب ضمن خطة الملاعب المدرجة للوزارة للإحلال والتجديد.

كما تفقد في ختام جولته مركز شباب القرشية، مشددًا على إدراج المركز ضمن المراكز التي تحتاج إلي دعم، وذلك للحالة السيئة الموجود عليها المركز.

وأكد وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز، وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت، لافتًا إلى أنه تم تغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية، وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، منوهًا بأن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية، والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية.