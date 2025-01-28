السعودية تجدد وقوفها إلى جانب سوريا ولبنان لاستعادة مكانتهما عربيا ودوليا

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء وقوفها إلى جانب سوريا ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس)) عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان" أن المجلس تناول نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى لبنان وسوريا"، مجدداً" التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي".

وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد السعودي" مجلس الوزراء على فحوى اتصاله الهاتفي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب وعلى مضمون استقباله رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية".

وأعرب مجلس الوزراء "عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة وإيطاليا في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة".

وأشاد مجلس الوزراء "بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي ودفع الابتكار التحويلي وإطلاق الإمكانات البشرية".

وعدّ مجلس الوزراء السعودي" الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع".