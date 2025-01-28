مستقبل وطن يعلن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً هاماً ، للإعلان عن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب الأمين العام، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وجدد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، خلال كلمته دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان تتمثل في حق المواطنين في الشعور بالأمن مثل الحق في المأكل والملبس والعلاج، لافتاً لحالة الاصطفاف الشعبي وغير المسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت عبدالجواد إلى إعداد رؤية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون نهجاً يمكن الاستفادة منه، بتعميمها على كافة أمانات الحزب.



ومن جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، أن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل" سيتم توزيعها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف.



وتناول الاجتماع، مناقشة رؤية الأمانة خلال الفترة المقبلة، في القضايا والموضوعات ذات الصلة، فضلاً عن متابعة أداء أمانات حقوق الإنسان بكافة المحافظات، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية من هيئة مكتب الأمانة لأماناتها بالمحافظات، للتوعية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بشأن مقترحات وأفكار الحضور، حول كافة القضايا والمحاور المتعلقة بعمل الأمانة، لتوعية كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، بانجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.