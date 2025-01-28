الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على سوء معاملة مواطنيها في مطارات باريس

ذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر ، وتم إبلاغه بالاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية "على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس".

وأضاف المصدر "الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديجول وأورلي".

وبحسب مراقبين ،تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الاخيرة تعقيدات، حيث تزايدت المطالب الجزائرية بمعالجة ملفات الذاكرة الاستعمارية والتعامل بندية.

في حين تواجه باريس ضغوطًا داخلية للتوفيق بين مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة. ورغم وجود محاولات لتخفيف التوتر، لا تزال العلاقات تعاني من نقاط خلاف مستمرة، أبرزها قضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني، بالإضافة إلى تباين المواقف حول الملفات الإقليمية مثل أزمة الساحل والصحراء الغربية.