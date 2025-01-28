ناصر ماهر يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بشكل تدريجي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت مشاركة ناصر تدريجياً في التدريبات عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسب الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في الأمثل استعداداً للفترة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.