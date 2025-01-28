 7 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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7 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 9:02 م

أصيب 7 أشخاص بجروح، مساء الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة بجنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "سمع دوي انفجار في (بلدة) النبطية الفوقا (محافظة النبطية/ جنوب)، وارتفعت في المكان ألسنة النيران".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه شن غارة جوية على النبطية في جنوب لبنان.

وتبعد بلدة النبطية الفوقا نحو 50 كلم عن حدود لبنان الجنوبية.

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