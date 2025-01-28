رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ويؤكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

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أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، جولة تفقدية لمستشفى عين شمس العام، بحضور الدكتور محمود محمد صاوي، مدير المستشفى، والدكتور إسلام عمرو عباس، نائب المدير، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد الجزار قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى عين شمس العام، موجهاً مدير المستشفى بإعادة رسم خط سير المرضى من جديد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه، مشيداً بالجهود المبذولة وبمستوى الخدمات المقدّمة للمرضى داخل الأقسام الداخلية ومجمع الرعايات.

وشدد رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة على أهمية استمرار هذه الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأمثل.



