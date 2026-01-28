تقام مساء اليوم الأربعاء، عدة مباريات في البطولات المحلية والعالمية، لعل أبرزها هي مواجهة الزمالك مع بتروجت في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع بتروجت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 16، وفي نفس الجولة ستقام مباراتي بيراميدز مع الجونة والمصري مع سيراميكا كليوباترا.

وبعيدا عن الدوري المصري، ستقام مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا لتحديد المتأهلين إلى الدور القادم بشكل مباشر أو الفرق التي ستلعب مباريات التصفيات.

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد مباريات اليوم:

الدوري المصري

الزمالك × بتروجت.. الخامسة مساءً.

بيراميدز × الجونة.. الثامنة مساءً.

المصري × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة × كوبنهاجن.. العاشرة مساءً.

مانشستر سيتي × جالاتا سراي.. العاشرة مساءً.

ليفربول × كاراباج أجدام.. العاشرة مساءً.

بروسيا دورتموند × إنتر ميلان.. العاشرة مساءً.

بنفيكا × ريال مدريد.. العاشرة مساءً.

الدوري السعودي

أهلي جدة × الاتفاق.. السابعة والنصف مساءً.