كشفت دراسة حديثة أنه جرى تسليم نحو 13.7 مليون سيارة كهربائية بحتة جديدة على مستوى العالم خلال عام 2025.

وبحسب تحليل أجرته شركتا "برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس" و"استراتيجي آند" لأهم الأسواق، فإن ذلك يمثل زيادة قدرها 3.1 مليون سيارة "30%" مقارنة بعام 2024.

وتعد الصين بفارق كبير أهم سوق، حيث جرى تسجيل ما يقرب من 9 ملايين سيارة كهربائية جديدة هناك، إلا أن النمو هناك بلغ 33% فقط، أي أعلى بقليل من المتوسط. وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية بـ2.6 مليون سيارة ونمو بنسبة 30%. وكانت ألمانيا أهم الأسواق في أوروبا بتسجيل 545 ألف سيارة كهربائية بحتة بزيادة 43%، ثم بريطانيا بـ 473 ألف سيارة بزيادة 24%، وفرنسا بـ 327 ألف سيارة بزيادة 12%.

وقال هارالد فيمر من "برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس": "نرى في أوروبا وفي السوق الرائدة ألمانيا زيادات متسارعة للغاية.. هذا التطور مدفوع بتوسع متزايد في مجموعة الطرازات الجذابة وذات الأداء العالي".

وسجلت الولايات المتحدة خلال العام الماضي بأكمله 1.2 مليون سيارة كهربائية جديدة، وهو تراجع طفيف. ومنذ انتهاء الامتيازات الضريبية هناك في نهاية سبتمبر الماضي، تراجعت المبيعات بنسبة 31% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.

ويبرز اختلاف الأسواق الثلاثة الكبرى أيضا عند النظر إلى الحصص السوقية؛ فبينما شكلت السيارات الكهربائية البحتة ثلث السوق في الصين، لم تتجاوز حصتها في أوروبا 19% وفي الولايات المتحدة 8% فقط. غير أن احتساب السيارات ذات الدفع الكهربائي بالمعنى الأوسع - أي بما يشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن والهجينة من دون قابس - يقلب الصورة، حيث تتصدر أوروبا بنسبة 63% أمام الصين بنسبة 54%، بينما تبقى الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 22%.

وبالنسبة للسنوات المقبلة، يتوقع الخبراء استمرار نمو واضح في سوق السيارات الكهربائية، وإن كان بوتيرة أبطأ. وتفترض "برايس ووترهاوس كوبرز أوتوفاكتس" أن السيارات الهجينة القابلة للشحن قد تكون تجاوزت ذروتها عالميا، إذ سجلت أعداد تسجيلها تراجعا في الربع الأخير من 2025، مدفوعة بالسوق الصينية التي تعد مؤشرا مبكرا للاتجاهات العالمية.

وقال يورن نويهاوزن من "استراتيجي آند": "يستمر التحول إلى التنقل الكهربائي في التسارع ويغير الأسواق عالميا"، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون نهجا متكاملا يتجاوز السيارة الكهربائية نفسها، مثل الشحن ثنائي الاتجاه الذي يحول المركبات إلى مخازن طاقة متنقلة.