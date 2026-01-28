أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة لاعب كرة السلة يوسف شحاتة إلى صفوف الفريق، بعد تراجعه عن قرار اعتزال اللعب، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، لينتهي بنهاية موسم 2027–2028.

وكان يوسف شحاتة قد أعلن اعتزاله قبل انطلاق الموسم الحالي، وهو في سن 29 عامًا، قبل أن يعيد النظر في قراره ويقرر استكمال مسيرته الرياضية مع زعيم الثغر.

وأوضح الاتحاد السكندري، عبر حسابه الرسمي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة أنهى كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب، رغم تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وأشار النادي إلى أن شحاتة وقّع عقده بعد جلسة تفاوض عُقدت عبر وسائل الاتصال المرئي، بحضور رئيس النادي محمد سلامة، إلى جانب حازم الرجال أمين الصندوق، وعضوي مجلس الإدارة محمد خميس ومحمد رمضان، حيث تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

وأكد البيان أن يوسف شحاتة يُعد من العناصر القادرة على تقديم إضافة فنية قوية لفريق كرة السلة، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن يوسف شحاتة بدأ مشواره في كرة السلة عبر دوري الجامعات الأمريكية، قبل أن يعود إلى مصر ويمثل نادي سبورتنج، ثم ينتقل لاحقًا إلى صفوف الاتحاد السكندري.