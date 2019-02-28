الجيش الباكستاني يرفع حالة التأهب الأمني بإقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني رفع حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند تحسبا لأي إجراء من الجانب الهندي.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أوضحت - في بيان صادر اليوم الخميس - أن وحدات الجيش الباكستاني في حالة تأهب قصوى على طول خط السيطرة ومستعدة للتعامل مع أي عدوان.

وأضاف البيان أنه خلال الساعات الـ 48 الماضية، انتهكت القوات الهندية وقف إطلاق النار في قطاعات كوتلي وخويرتا وتاتا باني على طول خط المراقبة، فيما ردت قوات الجيش الباكستاني على نحو فعال.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.