غرفة السياحة بعد قرار التعليق المؤقت لرحلات العمرة: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف

اتصالات مكثفة مع السلطات المصرية والسعودية لمتابعة الموقف وإجراءات لضمان حقوق المعتمرين

أكدت غرفة شركات السياحة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الغرفة أن هذه المتابعة تأتي في إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقت الغرفة بيان وزاره الخارجيه السعوديه في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.

وعلى الفور، قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقا من حرص الغرفة على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

وشددت الغرفة على التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفة مؤقتة لثقتها في حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وأعلنت الغرفة أنها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات علي أعلى مستوي بالجهات المسؤولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وأبدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة .. وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء على قرار التعليق المؤقت.

وناشدت الغرفة، جميع المعتمرين عدم القلق مطلقًا، وأن يثقوا في أن كل تلك الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامتهم.

وأكدت الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.