الشرطة التايلاندية تطلق الرصاص المطاطي على متظاهرين خارج مقر رئيس الوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استخدمت الشرطة التايلاندية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي ضد متظاهرين نظموا مسيرة إلى قاعدة للجيش في العاصمة بانكوك تضم مقر إقامة رئيس الوزراء.

وشارك الآلاف في المسيرة التي انطلقت من نصب النصر التذكاري للمطالبة بإجراء إصلاحات على النظام الملكي.

وأقامت السلطات حاجزا مؤلفا من حاويات شحن وأسلاك شائكة عند مدخل وحدة المشاة الأولى، إحدى وحدات الجيش العديدة التي نقلها رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا لتصبح تحت سيطرة الملك ماها فاجيرالونجكورن في عام 2019.

وتسببت مشاركة عمال مهاجرين من ميانمار المجاورة في زيادة حجم المسيرة، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو تشي في الأول من فبراير.

وتصاعدت التوترات عندما قام محتجون بإزالة الحواجز بالقوة. وعلى الرغم من أن المنظمين دعوا إلى إنهاء المسيرة مبكرا، ألقى محتجون مقذوفات واشتبكوا مع عناصر شرطة مزودين بكامل العتاد الخاص بمكافحة الشغب.

وأصيب في الاشتباكات تسعة أشخاص على الأقل، حسبما قال مركز الطوارئ الطبي "إيراوان" بالمدينة.