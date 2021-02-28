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الجزائر: كورونا يواصل التراجع

(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:51 م

واصل فيروس كورونا المستجد في الجزائر التراجع بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن رصد 132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 23 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 113 ألفا و92.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 4 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2983.
كما أشار إلى تماثل 122 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 78 ألفا و158.

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