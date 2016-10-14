القوى العاملة: بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع الضفائر الكهربية ببورسعيد

بدأت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، اليوم الأحد، في استقبال طلبات الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث علي تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة "إس إي ويرانج سوميتومو إيجيبت" اليابانية لصناعة الضفائر، والتي يحصل فيها المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، فضلا عن توفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح وفقا لحاجتها.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن التدريب على صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والشركة اليابانية لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أشار السيد السنجابي، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إلي أن التدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة، وحاصل على مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلى مركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة، ومعه صور من المؤهل الدراسي، البطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصيتين، وشهادة قيد "كعب العمل".

ولفت السنجابي إلى أن العدد المطلوب في كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب، غادة طنطاوي، بمركز التدريب المهني الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.