المنيا: وحدة تكافؤ الفرص تنظم حملات توعية عن الشباب وريادة الأعمال بـ3 مراكز

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة بعنوان: "الشباب وريادة الأعمال"، بقاعة الوحدات المحلية لـ3 مراكز

"مغاغة - سمالوط - العدوة"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام؛ بهدف دعم وتمكين المرأة والشباب على مستوى المدن والقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، وفاطمة الزهراء علي مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وهيثم الببلاوي مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة هبة أبو زيد مديرة وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

ومن جانبها، أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تأتي ضمن جهود الوحدة في تنظيم سلسلة من حملات التوعية، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة.

وأكدت أن الندوة تستهدف الشباب الراغب في إقامة مشروع اقتصادي حر، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب؛ للتأكيد على حرص الدولة في دعم ومساندة الشباب من خلال تعريفهم بطرق دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنهضة وتقدم المجتمع.

وخلال الندوة، ألقي الضوء على عدة محاور أهمها: "ماهية جهاز تنمية المشروعات، والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، والخدمات المالية التي يقدمها الجهاز، وريادة الأعمال ودورها"، وعرضت الطرق التسويقية للمنتجات لمساعدة هذه المشروعات من خلال وحدة تطوير الأعمال التي تختص بتقديم الدعم الفني والتسويق الإلكتروني، وتقديم عرض حول الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.

وسلط الضوء على الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لحصولهم على دورات تدريبية لريادة الأعمال، لتنفيذ مشروعات ودمجهم بالمجتمع، وكيفية التواصل معهم، وعرض الخدمات المقدمة بالمجان من قبل وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها تقديم الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الكراسي المتحركة.