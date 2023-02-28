مصرع فتاتين إثر سقوطهما أسفل عجلات قطار أبو حماد في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت فتاتان مصرعهما، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطهما أسفل عجلات القطار بدائرة مركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع فتاتين أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشيخ حامد في دائرة مركز شرطة أبو حماد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء عبور كلٍ من ياسمين وصديقتها مريم، طالبتين في المرحلة الثانوية العامة، شريط السكة الحديد اصطدام بهما القطار ليودي بحياتهما.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطالبتين كانتا تحاولان عبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم القطار، الذي صدمهما وأودى بحياتهما.

وهرعت عربات الإسعاف، إلى موقع الحادث، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.